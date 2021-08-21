مفكر سياسي مصري عن تطبيق السيسي لمفهوم "الجمهورية الجديدة": يسير "زي القطر" ولا ينظر خلفه

قال المفكر السياسي المصري مصطفى الفقي إن "الجمهورية الجديدة تعتبر تغييرا موضوعيا وليس شكليا فقط، وتحتاج إلى تغيير في الثقافة والعقل وهذا ما يقصده الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وفي تصريح لقناة "صدى البلد"، أضاف الفقي أنه "علينا أن نتطلع للمستقبل بشكل مختلف، والرئيس السيسي يحاول ضبط إيقاع حركة الشعب المصري للوصول إلى للجمهورية الجديدة".

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وتابع: "في مكتبة الإسكندرية نحاول أن نبتكر أفكارا جديدة لتطبيق مبدأ الجمهورية الجديدة".

وأشار إلى أن الجمهورية الجيدة تعني تغيير العقل والتفكير بجانب تطوير البنية التحتية من شبكة طرق ومدن جديدة ومصر في مرحلة انطلاق للمستقبل.

وأردف قوله: "الرئيس السيسي يسير زي القطر ولا ينظر خلفه ويسير نحو تطبيق مفهوم الجمهورية الجديدة".

المصدر: "صدى البلد"