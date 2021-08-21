واشنطن تدعو لمعاقبة حكومة سوريا على "فظائع متعددة ضد شعبها"

دعت الولايات المتحدة إلى معاقبة الحكومة السورية على "ما اقترفته من فظائع متعددة بحق شعبها".

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته اليوم السبت بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة للهجوم الكيميائي المزعومة في غوطة دمشق الشرقية: "مثلما يجب محاسبة نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية، تدعم الولايات المتحدة بالقوة الجهود الرامية إلى ضمان محاسبته على فضائع متعددة أخرى ارتكبها هذا النظام بحق الشعب السوري، وترقى العديد منها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وشددت الخارجية الأمريكية على دعمها للمساعي الرامية إلى تطبيق تسوية سياسية للنزاع السوري بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

يتبع..