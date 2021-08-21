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القاهرة تحظر سير الـ"توك توك" في ميادينها وشوارعها الرئيسية

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القاهرة تحظر سير الـ
Reuters
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أصدرت السلطات المصرية تعليمات لرؤساء الأحياء بالقاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية للسيطرة على المواقف العشوائية وتنظيم الطرق ومنع سير مركبات "التوك توك" بالشوارع الرئيسية والميادين.

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وقالت جيهان عبد المنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن "الإجراءات تأتي استجابة لشكاوى المواطنين، وتهدف إلى تسهيل الحركة المرورية والتنقل بالشوارع الداخلية بشكل آمن، ومواجهة انتشار مركبات التوك توك بشكل مكثف، والحد من الانتظار العشوائى والسرعة والسير عكس الاتجاه، وكل ما يتسبب فى الاختناقات المرورية، وتعريض حياة المواطنين للخطر، فضلًا عن التلوث السمعي، والازعاج الناجم عن تشغيل الأغاني بصوت عال".

وشددت نائبة المحافظ على إلزام سائقي "التوك توك" بالحصول على الترخيص لضبط المخالفين منهم، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.

المصدر: "الوطن"

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