مصر.. الكشف عن تفاصيل ضم "التوك توك" لمبادرة السيسي لإحلال السيارات

كشف المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات الرئاسية، طارق عوض، عن تفاصيل ضم "التوك توك" لهذه المبادرة.

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وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، أشار طارق عوض إلى أن مبادرة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تهدف لإحلال وتجديد السيارات التي مر على تشغيلها أكثر من 20 عاما، موضحا أن "الميكروباص" سينضم للمبادرة.

وأضاف أن مجلس الوزراء يدرس ضم "التوكتوك" للمبادرة، وأن هذه المشاركة سيتم تقنينها"، لافتا إلى أنه "يشترط للانضمام لهذه المبادرة أن يتم تقنين أوضاع التوكتوك الحالية من خلال وضع محفزات وتيسيرات للجهات المعنية للتراخيص".

وأكد المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، أن "المبادرات الرئاسية هدفها مصلحة المواطن في الدرجة الأولى"، كاشفا أن "مالك التوكتوك سيتم التأمين عليه عند تقنين وضعه، وأنه بعد التأمين يمكنه الحصول على معاش بعد السن القانونية وحال حدوث أي مكروه له".

بالإضافة إلى ما سبق، لفت طارق عوض إلى أنه "صدرت تعليمات لترخيص سيارات الميني فان بغرض استبدالها كوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية تعمل بالغاز وتساهم في تقليل التزاحم، وأن الجهات المعنية ستبدأ العمل على ذلك قريبا".

المصدر: "الوطن"