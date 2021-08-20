موقع: إصدار "مذكرة جلب" بحق النائب التونسي سيف الدين مخلوف

أفاد موقع "كابيتاليس" التونسي بأن القضاء العسكري أصدر "مذكرة جلب" بحق رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" بالبرلمان التونسي، سيف الدين مخلوف، على خلفية ما سمي بـ"غزوة المطار".

وتم إصدار المذكرة التي تجبر الأمن على اعتقال مخلوف فور العثور عليه، بعد أن تم مؤخرا إصدار مذكرات جلب لعدد من نواب كتلة "ائتلاف الكرامة" في البرلمان التونسي المجمد، منهم نضال السعودي وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس.

وتمت ملاحقة نواب ائتلاف الكرامة قضائيا، بعد أن حاولوا في شهر مارس الماضي تسفير فتاة ممنوعة السفر.

وسميت هذه الحادثة في تونس بـ"غزوة المطار" وانتهت بطرد نقابات الأمن التونسي لنواب "ائتلاف الكرامة" من مطار تونس قرطاج.

المصدر: kapitalis