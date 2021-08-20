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مقتل وإصابة عناصر من "الحشد الشعبي" في هجوم لتنظيم "داعش" شمالي بغداد

أخبار العالم العربي

مقتل وإصابة عناصر من
Reuters
صورة أرشيفية
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أفاد مصدر أمني عراقي، بمقتل 4 عناصر من "الحشد الشعبي" وإصابة آخرين في هجوم استهدف قوات "الحشد" ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التفجير الذي استهدف عجلة لقوات الحشد، أدى إلى مقتل 4 عناصر من (اللواء 12) بينهم معاون آمر فوج اللواء، وإصابة 8 آخرين بجروح مختلفة".

وأشار إلى أن "اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية مع عناصر داعش، وذلك عقب التفجير"، مبينا أن "القوات الأمنية نفذت عملية معالجة لتجمعات التنظيم الإرهابي، بقذائف الهاون، مرجحا وقوع قتلى في صفوف داعش".

المصدر: "السومرية"

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