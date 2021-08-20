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زوارق إريترية تعتقل صيادين يمنيين جنوبي البحر الأحمر

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زوارق إريترية تعتقل صيادين يمنيين جنوبي البحر الأحمر
Reuters TM/KTS
زورق بعلم إريتريا
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احتجزت البحرية الإريترية، يوم الجمعة، دفعة جديدة من الصيادين اليمنيين في أثناء وجودهم قبالة جزيرة يمنية بمحاذاة محافظة الحديدة غربي اليمن.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة قوله إن "زوارق حربية إريترية اعترضت ثلاثة قوارب صيد على بعد 4 أميال بحرية من جزيرة حنيش اليمنية، واعتقلت أكثر من 20 صيادا كانوا على متنها".

وأضاف أن "الزوارق الحربية اقتادت الصيادين اليمنيين مع قواربهم نحو الساحل الإريتري".

وأشار إلى "أن احتجاز قوارب الصيد اليمنية يأتي بعد أسبوع من مقتل صياد يمني وجرح اثنين آخرين باعتداء نفذته البحرية الإريترية على قاربهم قرب جزيرة حنيش".

ومنذ اندلاع الصراع في اليمن أواخر العام 2014، تصاعدت عمليات اعتقال واحتجاز تنفذها السلطات الإريترية بحق صيادين يمنيين أثناء مزاولتهم نشاطهم قبالة أرخبيل حنيش.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"

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