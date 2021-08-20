 
مباشر

أبوظبي تحدث "القائمة الخضراء" للقادمين من الخارج دون الحاجة لحجر صحي

أخبار العالم العربي

أبوظبي تحدث
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3km

أعلنت دائرة السياحة والثقافة في أبو ظبي عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي دون الحاجة لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي.

إقرأ المزيد
إمارة أبوظبي تصدر بيانا حول الإغلاق الجزئي في الإمارة جراء كورونا
إمارة أبوظبي تصدر بيانا حول الإغلاق الجزئي في الإمارة جراء كورونا

وضمت القائمة الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الحاجة لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي وهي: أستراليا -ألبانيا -البحرين -التشيك -السعودية -السويد -الصين -ألمانيا -المجر -النمسا -أوكرانيا -إيرلندا -بروناي -بلجيكا -بلغاريا -بولندا -تايوان-رومانيا -سنغافورة -سويسرا -سيشيل -صربيا -كندا -كوريا الجنوبية -مالطا -موريشيوس -مولدوفا -نيوزيلندا -هونغ كونغ.

وحسب صحيفة "البيان" الإمارتية فإنه "جار تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميا، حيث أنه قد تتغير أسماء الدول المصرح بها، والقائمة سارية اعتبارا من 20 أغسطس 2021".

وفيما يخص ممرات السفر الآمنة فقد أوضحت دائرة السياحة والثقافة أنه "إذا تم تطعيمك بالكامل ضد فيروس كوفيد-19 (تلقيت الجرعة النهائية قبل 28 يوما على الأقل من السفر)، فلن يطلب منك أيضا الحجر الصحي عند السفر بين أبو ظبي والدول التالية: البحرين -اليونان -سيشل –صربيا".

المصدر: "البيان"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا