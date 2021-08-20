أبوظبي تحدث "القائمة الخضراء" للقادمين من الخارج دون الحاجة لحجر صحي

أعلنت دائرة السياحة والثقافة في أبو ظبي عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي دون الحاجة لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي.

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وضمت القائمة الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الحاجة لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي وهي: أستراليا -ألبانيا -البحرين -التشيك -السعودية -السويد -الصين -ألمانيا -المجر -النمسا -أوكرانيا -إيرلندا -بروناي -بلجيكا -بلغاريا -بولندا -تايوان-رومانيا -سنغافورة -سويسرا -سيشيل -صربيا -كندا -كوريا الجنوبية -مالطا -موريشيوس -مولدوفا -نيوزيلندا -هونغ كونغ.

وحسب صحيفة "البيان" الإمارتية فإنه "جار تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميا، حيث أنه قد تتغير أسماء الدول المصرح بها، والقائمة سارية اعتبارا من 20 أغسطس 2021".

وفيما يخص ممرات السفر الآمنة فقد أوضحت دائرة السياحة والثقافة أنه "إذا تم تطعيمك بالكامل ضد فيروس كوفيد-19 (تلقيت الجرعة النهائية قبل 28 يوما على الأقل من السفر)، فلن يطلب منك أيضا الحجر الصحي عند السفر بين أبو ظبي والدول التالية: البحرين -اليونان -سيشل –صربيا".

المصدر: "البيان"