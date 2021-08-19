إمارة أبوظبي تصدر بيانا حول الإغلاق الجزئي في الإمارة جراء كورونا

أعلنت السلطات الإمارتية أن إمارة أبو ظبي، ستنهي اليوم الخميس الإغلاق الجزئي الذي فرضته الشهر الماضي في إطار جهود منع انتشار سلالات فيروس كورونا.

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وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في منشور على "تويتر" إن إمارة أبوظبي ثاني أكبر إمارة من حيث عدد السكان في الإمارات، ستنهي اليوم الخميس الإغلاق الجزئي الذي فرضته الشهر الماضي في إطار جهود منع انتشار سلالات مرض كوفيد-19 المتحورة.

ونقل المكتب عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث القول إنه سيتم رفع القيود على حركة المرور والأفراد من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا بعد أن حققت هدفها.

وشهدت الإمارات تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى 1089 حالة أمس الأربعاء من نحو ألفين في يونيو ووصولها إلى قرابة أربعة آلاف في يناير.

وتنفذ الإمارات، واحدا من أسرع برامج التطعيم في العالم وتظهر أحدث بيانات وزارة الصحة أن 83.14 في المئة من السكان حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا بينما حصل 73.42 في المئة على الجرعتين.

وقالت الإمارات، التي أقرت استخدام خمسة أنواع من لقاحات كوفيد-19، هذا الشهر إنها ستبدأ تقديم جرعة معززة لكل من تلقوا التطعيم الكامل.

المصدر: رويترز