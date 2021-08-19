الخرطوم: استئناف الرحلات النهرية مع جنوب السودان‎ اعتبارا من 1 سبتمبر

أعلن السودان، يوم الخميس، استئناف الرحلات النهرية مع دولة جنوب السودان، وذلك اعتبارا من تاريخ 1 سبتمبر المقبل.

ودعت مصلحة الملاحة النهرية بوزارة الري السودانية، شركات النقل النهري وأصحاب المراكب التي تعمل بالخط الملاحي بين البلدين والغرف التجارية والمؤسسات الخدمية داخل الميناء إلى "الاستعداد لاستئناف الرحلات بين البلدين"، حسب وكالة "سونا" السودانية الرسمية.

وذكرت مصلحة الملاحة أن ذلك "يأتي تحقيقا لإرادة ورغبة الشعبين في الدولتين، في التواصل وتبادل المنافع التجارية والاقتصادية التي تعود بالفائدة لهما ووفاء وتنفيذا لتوجيهات قيادة البلدين في إزالة كافة المعوقات التي تعترض فتح المعابر".

الملاحة النهرية تعلن استئناف الرحلات النيلية مع دولة جنوب السودان، في الاول من سبتمبر https://t.co/lSCBp3F58z#سونا#السودانpic.twitter.com/OowifSoTDT — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) August 19, 2021

وقالت إن "استئناف النقل النهري تم بعد تفاهمات واجتماعات بين الخبراء والفنيين من الجانبين في كل المؤسسات ذات الصلة وما توصلت إليه من اتفاقيات لفتح المعبر النهري بكوستي على النيل الأبيض لاستئناف الرحلات بين الدولتين".

وأوقف السودان الرحلات النيلية إلى دولة جنوب السودان منذ نحو 10 سنوات، وعلق رسميا حركة النقل النهري مع دولة جنوب السودان.

وتنطلق رحلات نهرية من مدينة كوستي حاضرة ولاية النيل الأبيض الحدودية مع جنوب السودان لربط دولتي السودان وتنقل المسافرين إلى مدن جنوب السودان "ملكال – بور -جوبا".

المصدر: "سونا"