إثيوبيا تحذر من سقوط أمطار غزيرة وتدعو السودان لـ"توخي الحذر"

توقع مركز الأرصاد الجوية التابع للهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق إفريقيا (إيغاد)، أن تشهد مناطق شمال إثيوبيا، وغرب إريتريا وشرق السودان أمطارا غزيرة خلال الأسبوع القادم.

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ووفقاً للتصريح الصحفي الذي أرسل إلى وكالة الأنباء الأثيوبية فإن الأمطار الغزيرة المتوقعة ستصل إلى 10 أو 5 في المائة من المعتاد تسجيله، في مناطق القضارف وسنار في السودان، مناطق قاش بركة وديبو في إرتريا وأجزاء من تغراي، غرب أمهرا وجنوب عفر.

وأضاف التصريح بأن إجمالي الأمطار قد تجاوز الـ100 ملمتر في هذه المناطق، بينما مستوي أمطار متوسط يتوقع أن يصل من 50-100 ملمتر في جنوب السودان، غرب جنوب السودان وأجزاء من وسط وشمال شرق أوغندا، ومناطق قليلة من غرب كينيا، ومناطق واسعة من غرب وشمال إثيوبيا وكذلك غرب إرتريا.

فيما يتوقع أن تهطل أمطار طفيفة أقل من 30 ملمتر في أجزاء من شمال وجنوب الصومال، غرب كينيا، وأجزاء من غرب رواندا وأجزاء واسعة من أوغندا، غرب جنوب السودان وجنوب السودان وشرق أثيوبيا.

ومن جهة أخرى، توقع المركز مناخا جافا في شمال السودان، شرق وشمال كينيا، غرب وجنوب تنزانيا. داعياً المسئولين والمواطنين فى هذه المناطق باتخاذ التدابير المناسبة في الحفاظ على الحياة وأساليب العيش فيها.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية