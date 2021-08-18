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المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.92 درجة تضرب الخميسات

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المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.92 درجة تضرب الخميسات
Reuters FABRIZIO BENSCH
جهاز رصد الزلازل
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أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب عن تسجيل هزة أرضية بإقليم الخميسات بلغت قوتها 3.92 درجة على مقياس ريختر.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، أن "هذه الهزة التي حدد مركزها بجماعة الصفاصيف بإقليم الخميسات، وقعت عند الساعة الخامسة و48 دقيقة و55 ثانية مساء" حسب التوقيت المحلي.

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وأضافت أن "الهزة سجلت على عمق 17 كلم، عند التقاء خط العرض 33.940 درجة شمالا، وخط الطول 5.879 درجة غربا".

 

المصدر: "هسبريس"

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