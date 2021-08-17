المغرب.. عطل مفاجئ يربك تزويد مدينة تزنيت بالماء

تعيش أحياء عديدة بالمجال الحضري لمدينة تزنيت المغربية، على وقع انقطاع مفاجئ ودون سابق إشعار للمياه.

وتسبب هذا الانقطاع في ارتباك كبير لدى الساكنة المحلية، نظرا لتزامنه مع موجة الحر الشديدة التي تعرفها المنطقة وإجراءات منع التنقل الليلي عند الساعة التاسعة ليلا التي حالت دون اقتناء المتضررين لحاجياتهم الضرورية من الماء.

وعبر العديد من المواطنين، عن استيائهم من انقطاع الماء عن منازلهم دون سابق إخبار من الجهات الوصية على القطاع، وما نتج عن هذا الانقطاع من معاناة كبيرة لتزامنه من الحجر الصحي الليلي وارتفاع درجة الحرارة.

وأكد عدد من سكان المدينة أن "هذه ليست المرة الأولى التي تعيش فيها المدينة على أزمة ماء مفاجئة"، مطالبين مصالح المكتب الوطني للماء الصالح بالإسراع في حل المشكل وإعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية.

من جهته، قال رئيس الوكالة الممزوجة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، محمد فرحان إن "هذا الانقطاع ناجم عن عطل مفاجئ بمحطة تصفية المياه بسد يوسف بن تاشفين".

وأضاف، أن "الفرق المختصة باشرت تدخلها منذ الاثنين وتمكنت من صيانة العطل"، مشيرا إلى أن "المياه ستعود إلى الصنابير بعد ساعات قليلة بعد امتلاء الخزانات المخصصة لهذا الغرض".

المصدر: "هسبريس"