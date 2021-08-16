المغرب.. 3897 إصابة و102 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة‎‎

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الاثنين أنها سجلت 3897 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في المملكة إلى 763353 حالة.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 102 وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 11119.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة عقب إجراء 17250 من الفحوصات خلال اليوم الأخير، قد بلغ 7601630 منذ بداية انتشار الفيروس في 2 مارس 2020.

وتبعا للمعطيات ذاتها تم التأكد من 5886 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 673116.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي