طائرة إجلاء تركية تنقل 4 مصابين من الجيش اللبناني بانفجار عكار إلى أنقرة للعلاج

وصلت مساء الأحد إلى مطار بيروت، طائرة إجلاء تركية محملة بمساعدات طبية لإغاثة مصابي انفجار عكار شمال لبنان، وقد أقلت 4 مصابين من عناصر الجيش اللبناني إلى تركيا لتلقي العلاج.

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وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فقد أشرف على عملية الإجلاء السفير التركي لدى لبنان علي برش أولوسوي ومستشار وزير الصحة اللبناني، حسين محيدلي.

وقال أولوسوي في المطار "إن تركيا تابعت ما حدث جراء الانفجار وقد تجاوبت مع وزارة الصحة اللبنانية وتواصلت معها لمد يد المساعدة إلى المصابين".



وأضاف: "أن الطائرة التي وصلت إلى المطار محملة أيضا بأدوية وأدوات طبية إلى الجهات اللبنانية الصحية".



بدوره، شكر مستشار وزير الصحة اللبناني "الدولة التركية حكومة وشعبا على المبادرة في تقديم المساعدة للبنان جراء هذا الانفجار المشؤوم الذي حصل في عكار"، مشيرا إلى أن "تركيا كانت من أوائل الدول التي سارعت للمساعدة فأرسلت أيضا أدوية ومستلزمات طبية إلى عدد من المستشفيات التي استقبلت مصابي الانفجار".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام