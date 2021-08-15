الجيش اللبناني يعلن الحصيلة النهائية لضحايا انفجار عكار في صفوفه

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد أن الحصيلة النهائية للجرحى والقتلى في صفوف العسكريين جراء انفجار صهريج الوقود في بلدة التليل بعكار، بلغت 24 فردا.

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وورد في بيان عن الجيش: "بلغت حصيلة الإصابات النهائية في صفوف العسكريين 24 عنصرا موزعين على الشكل التالي: وفاة عنصرين، 11 عنصرا حالتهم حرجة، 4 عناصر مفقودين، إضافة إلى 7 عناصر إصاباتهم طفيفة تمت معالجتهم وغادروا المستشفيات".

إلحاقاً بالبيان السابق المتعلق بانفجار خزان الوقود في بلدة #التليل - #عكار، بلغت حصيلة الإصابات النهائية في صفوف العسكريين ٢٤ عنصراً موزعين على الشكل التالي: وفاة عنصرين، ١١ عنصراً حالتهم حرجة، ٤ عناصر مفقودين، إضافة إلى ٧ عناصر إصاباتهم طفيفة تمت معالجتهم وغادروا المستشفيات. pic.twitter.com/GRjfWL348Z — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 15, 2021

وكان الجيش اللبناني أعلن أنه "بتاريخ 15 أغسطس، قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".

وأكد الجيش أن "التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار".

وتحدثت وسائل إعلام عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 28، وعدد الجرحى لأكثر من 79.

ووجه وزير الصحة اللبناني نداء لإجلاء جرحى انفجار بلدة التليل في عكار إلى خارج لبنان.

المصدر: RT