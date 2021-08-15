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الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن انفجار عكار

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن انفجار عكار
Reuters
عناصر الدفاع المدني وجنود الجيش يتفقدون موقع انفجار خزان وقود في عكار
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قال الجيش اللبناني في بيان أصدره اليوم الأحد، بشأن انفجار خزانات محروقات كانت مخبأة في قطعة أرض ببلدة التليل في عكار شمال لبنان، إن هناك عددا من الإصابات بين المدنيين والعسكريين.

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ولفت إلى أنه "بتاريخ 15 أغسطس، قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".

وأكد الجيش أن "التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار".

ولفت البيان إلى أن مديرية المخابرات أوقفت قيد التحقيق المدعو (ر.أ) ابن صاحب قطعة الأرض التي انفجر فيها خزان الوقود في بلدة التليل-عكار.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن أعلن أن عدد القتلى ارتفع إلى 22، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 79.

ووجه حسن، نداء لإجلاء جرحى انفجار بلدة التليل في عكار، إلى خارج لبنان.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.

المصدر: RT

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