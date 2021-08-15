 
مباشر

الموت يغيّب رئيس وزراء الجزائر الأسبق عبد الحميد الإبراهيمي

أخبار العالم العربي

الموت يغيّب رئيس وزراء الجزائر الأسبق عبد الحميد الإبراهيمي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2as

غيب الموت رئيس وزراء الجزائر الأسبق عبد الحميد الإبراهيمي عن عمر ناهز 85 سنة في مستشفى عسكري بالعاصمة الجزائرية.

ويعرف الإبراهيمي بمشاركته في الثورة التحريرية في صفوف جيش التحرير الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي في خمسينات القرن الماضي.

وبعد استقلال الجزائر في عام 1962، تولى الإبراهيمي مناصب وزارية عدة حتى عام 1970، قبل أن يتجه للتدريس بجامعة الجزائر حتى عام 1975.

وتولى الراحل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، حتى عام 1983، قبل أن يعين سنة 1984 رئيسا للوزراء حتى استقالته في عام 1988.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا