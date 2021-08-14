العراق.. أشقاء يقتلون شخصا غربي بغداد لسرقة مبلغ زهيد

ذكر مصدر عراقي أن قوات الأمن ألقت القبض على أشقاء أقدموا على قتل شخص وسرقة مبلغ 200 ألف دينار غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "محققي شرطة بغداد مركز شرطة حي الشعلة تمكنوا من كشف جريمة قتل غامضة لرجل يعيش بمفرده ويملك مخبزا في المنطقة غربي العاصمة بغداد".

وأشار إلى أنه تم "القبض على الجناة وهم أشقاء"، وأن "دافع الجريمة كان سرقة مبلغ مالي يقدر بـ200 ألف دينار (ما يعادل 135 دولارا تقريبا".

المصدر: "السومرية نيوز"