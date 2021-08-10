جريمة بشعة تهز بغداد.. مقتل زوجين وأطفالهما الأربعة والشرطة تكشف التفاصيل

كشفت وزارة الداخلية العراقية يوم الثلاثاء، عن تفاصيل جريمة قتل رجل وامرأته وأطفالهما الأربعة في قضاء المحمودية في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان نشره موقع "السومرية نيوز" العراقي، إنه "بعد حدوث جريمة قتل بشعة راح ضحيتها سيدة وأبنائها الأربعة وإصابة ابنتها الخامسة بإصابات بليغة ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة الرشيد الجنوبي، أشرف قائد شرطة العاصمة على مجريات التحقيق على الفور، ووجه بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير شرطة الكرخ وعضوية مدير قسم شرطة المحمودية وضابط المركز للتعمق بالتحقيق".

وأشار البيان إلى أن فريق العمل تمكن من فك خيوط الجريمة والتوصل إلى الجاني الذي تبين أنه ابن الزوجة الأولى لزوج الضحية، والذي انهار بعد مواجهته بالأدلة واعترف بقيامه بهذه الجريمة النكراء".

وأوضح الموقع العراقي أنه تم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وتدوين أقواله بالاعتراف، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.

وكان مصدر أمني قد أفاد بأن شخصا أقدم على قتل زوج والدته وزوجته الثانية وأربعة من أطفالهم، فيما أصاب بنتهم الخامسة بطلق ناري ضمن قضاء المحمودية في العاصمة بغداد بسبب خلافات عائلية.

المصدر: موقع "السومرية نيوز" العراقي