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انطلاق عملية أمنية واسعة شمال بغداد

أخبار العالم العربي

انطلاق عملية أمنية واسعة شمال بغداد
Reuters
قوات أمنية عراقية، صورة من الأرشيف
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، عن انطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق شمال العاصمة بغداد.

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وأفاد بيان للخلية بأنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت قيادة عمليات بغداد بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، عند الساعة السادسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، بعملية أمنية واسعة في مناطق شمال بغداد".

وأشار البيان إلى أن "وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى اشتركت بالعملية الأمنية".

وأضاف البيان أن "العملية تهدف إلى تعقب عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في هذه المناطق".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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