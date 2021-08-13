 
مباشر

الاستخبارات العراقية تقبض على متسللين عبروا الحدود من سوريا

أخبار العالم العربي

الاستخبارات العراقية تقبض على متسللين عبروا الحدود من سوريا
AFP AHMAD AL-RUBAYE
الحدود العراقية - السورية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r1tb

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إلقاء القبض على 10 أشخاص من حملة الجنسية السورية تسللوا عبر الحدود باتجاه الأراضي العراقية.

وقالت الخلية في بيان، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة والاستعانة بالكاميرات الحرارية، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع شعبة استخبارات الفرقة 20، وبإسناد من قوة برية تابعة للفوج الثالث لواء المشاة 72 خلال عمليتين منفصلتين، من إلقاء القبض على 10 أشخاص من حملة الجنسية السورية تسللوا إلى داخل الأراضي العراقية".

وأضاف البيان: "عملية التسلل تمت عبر قرى أم الخبازي وخازوكة التابعتين لقضاء سنجار غربي محافظة نينوى العراقية".

وأشار البيان، إلى أنه "جرى تسليم المتسللين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

المصدر: "السومرية نيوز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا