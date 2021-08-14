المغرب.. وفاة 4 أشخاص احتسوا كحولا مغشوشا في إقليم الناظور‎

باشرت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور المغربية تحقيقاتها لتحديد ظروف وأسباب وفاة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 43 و53 عاما، يشتبه في احتسائهم مشروبات كحولية مغشوشة.

وجاء في بيان للشرطة أن "مصالح الشرطة بمدينة الناظور تلقت بلاغا بخصوص وفاة 4 أشخاص بالمستشفى المحلي بالمدينة صباح الجمعة، بسبب الاشتباه في احتسائهم لمشروبات ممزوجة بكحول الحريق".

وأوضح البيان أن "التحقيقات الأولية كشفت أن اثنين من الضحايا تم نقلهما إلى المستشفى من طرف أفراد أسرتهما من المنطقة القروية بني سيدال، فيما تم نقل الآخرين من منطقة أزغنغان".

ولفت إلى أنه "تم الاحتفاظ بجثث الضحايا بمستودع الأموات بالمستشفى المحلي بالناظور رهن إجراءات التشريح الطبي، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية وراء الوفاة".

المصدر: "هسبريس"