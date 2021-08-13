السعودية تدخل تسهيلات في مجال تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليا

أفادت وزارة الخارجية السعودية على حسابها في "تويتر" بتمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليا حتى 30 سبتمبر 2021.

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وأوضح بيان بالخصوص أن هذه الخدمة ستتاح من "دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد"، وهي أيضا "تتيح لزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم تتم الاستفادة منها".

تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً ..



للاستفادة من الخدمة زيارة الرابط https://t.co/gmbsTKT4Atpic.twitter.com/neIWTdQS2J — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 12, 2021

ولفتت الخارجية السعودية في بيانها إلى أن القرار "يأتي استكمالا لجهود المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا".

وأشار البيان كذلك إلى أن هذه الخدمة يمكن أن يستفيد بها "من انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق القدوم من الدول التي سبق الإعلان عنها".

يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية كانت أوقفت مؤقتا السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين وعائلاتهم، القادمين من 20 دولة.

وشملت قائمة الدول "جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان".

المصدر: KSAMOFA