السعودية تسمح باستخدام "السعة المقعدية" الكاملة للطائرات في الرحلات الداخلية

وافقت هيئة الطيران المدني السعودية، الأربعاء، على استخدام "السعة المقعدية" الكاملة للطائرات للرحلات الداخلية، بعد التنسيق مع وزارة الصحة وبناء على طلب بعض الناقلات الجوية الوطنية.

وأوضحت الهيئة أنه يشترط أن يكون جميع الركاب مكتملي التحصين بجرعتين، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح (الفئة العمرية أقل من 12 عاما)، أو الحالات الصحية المستثناة وفقا لما تصدره الجهات الصحية المختصة في المملكة.

وشددت الهيئة على أهمية استمرار الالتزام بارتداء الكمامة، والحث على تطهير اليدين، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة ببروتوكولات الطيران الداخلي والدولي.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات اعتبار من الأربعاء 1 سبتمبر المقبل.

المصدر: "عكاظ"