مراسلنا: استهداف رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق

ذكر مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، أن رتلا تابعا للتحالف الدولي استهدف جنوبي البلاد.

وقال مراسل RT، إن عبوة ناسفة انفجرت على رتل ينقل معدات لوجستية للتحالف الدولي في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وأضاف، أن الاستهداف تسبب بخسائر مادية دون أن تكون هناك خسائر بشرية.

وتتعرض أرتال التحالف الدولي في العراق إلى الاستهداف المستمر، خاصة في المحافظات الجنوبية التي تنشط فيها الفصائل الشيعية المناهضة للقوات الأمريكية.

المصدر: RT