مراسلنا: استهداف ثلاثة أرتال تابعة للتحالف الدولي جنوبي العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بتعرض ثلاثة أرتال تابعة للتحالف الدولي إلى الاستهداف جنوبي البلاد.

وذكر مراسل RT، أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للتحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وأضاف، أن عبوة أخرى انفجرت على رتل آخر في مدينة الحلة التابعة لمحافظة بابل، جنوبي العراق أيضا.

وتابع، أن الاستهدف الثالث كان في منطقة اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد.

وأشار مراسلنا، إلى أن التفجيرات لم تتسبب بأي خسائر بشرية، واقتصرت الخسائر على احتراق بعض المواد المحملة في الشاحنتين.

المصدر: RT