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المركز الروسي للمصالحة: إصابة 4 جنود سوريين بنيران مسلحين

أخبار العالم العربي

المركز الروسي للمصالحة: إصابة 4 جنود سوريين بنيران مسلحين
AFP Bakr ALKASEM
صورة من الأرشيف
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن 4 جنود سوريين أصيبوا بجروح جراء إطلاق نار من قبل مسلحين في عدد من المحافظات السورية.

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وأشار نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت، في بيان له يوم الأربعاء، إلى أن عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية الموالية لتركيا والناشطة في منطقة إدلب لخفض التصعيد أطلقوا النار على مواقع القوات السورية في مناطق بريف حلب وريف إدلب وريف اللاذقية.

وأضاف أن المسلحين قصفوا مواقع الجيش السوري بقذائف الهاون.

المصدر: "نوفوستي"

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