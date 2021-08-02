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تسيير دورية روسية تركية مشتركة في ريف حلب شمال سوريا

أخبار العالم العربي

تسيير دورية روسية تركية مشتركة في ريف حلب شمال سوريا
AFP Delil SOULEIMAN
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسيير دورية مشتركة للعسكريين الروس والأتراك في محافظة حلب بسوريا.

وأشار نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء البحري فاديم كوليت، إلى أن الدورية سارت بين معبر غريب بلدة بندر خان، ذهابا وإيابا.

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وأضاف كوليت أن الشرطة العسكرية الروسية رافقت وسائل النقل المدنية في الطريق M4 بين عين عيسى في محافظة الرقة وتل تمر في محافظة الحسكة.

وقامت الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دوريات في مسارين بالقرب من مدينة منبج في محافظة حلب.

يذكر أن روسيا وتركيا تنفذان دوريات مشتركة في سوريا بموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجانبين خلال لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان في 2019.

المصدر: نوفوستي

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