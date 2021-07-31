حميميم: 37 انتهاكا من قبل إرهابيي "النصرة" في إدلب منذ الجمعة
Sputnik
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا اليوم السبت أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" نفذوا 37 عملية قصف في منطقة إدلب لوقف التصعيد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وفي موجز صحفي قال فاديم كوليت نائب رئيس المركز التابع لقاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية إن عمليات القصف التي تم رصدها منذ مساء الجمعة توزعت بين المحافظات السورية على النحو التالي: إدلب (20 عملية)؛ اللاذقية (10 عمليات)؛ حلب (3 عمليات)؛ حماة (4 عمليات).
وأضاف أن الشرطة العسكرية الروسية واصلت تسيير دورياتها في منطقة مدينة منبج بمحافظة حلب من قرية العجمي باتجاه بلدتي عوشرية، وقره قوزاق.
المصدر: "نوفوستي"