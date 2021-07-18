حميميم: إرهابيو "جبهة النصرة" شنوا 28 هجوما في سوريا

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد الركن فاديم كوليت، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" شنوا 28 هجوما في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال: "في منطقة وقف التصعيد بإدلب سجلت 28 هجوما من مواقع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بما فيها 26 اعتداء حسب الجانب السوري. ففي محافظة إدلب سجلت 15 هجوما، وفي محافظة اللاذقية 5 هجمات، وفي محافظة حلب هجومان، أما في محافظة حماة فسجلت 6 هجمات".

وأضاف: "لم يتم تسجيل نشاط أي تشكيلات مسلحة غير شرعية خاضعة للسيطرة التركية خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتابع: "دوريات الشرطة العسكرية الروسية في منطقة منبج بمحافظة حلب من العجمي على طريقين باتجاه منبج وكركوزاك، مستمرة".

المصدر: "نوفوستي"