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العاهل السعودي يبعث رسالة خطية إلى أمير الكويت

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العاهل السعودي يبعث رسالة خطية إلى أمير الكويت
Reuters
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
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بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، رسالة خطية إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تضمنت تجديد الدعوة لأمير الكويت لزيارة السعودية.

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وقام بتسليم الرسالة السفير السعودي لدى الكويت، الأمير سلطان بن سعد بن خالد، خلال استقبال أمير الكويت له في قصر بيان اليوم.

وتتعلق الرسالة بـ"العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة"، كما تضمنت الرسالة تجديد الدعوة لزيارة السعودية.

المصدر: "واس"

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