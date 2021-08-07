أمر ملكي بإعفاء المستشار الجاسر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يوم السبت، يقضي بإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

وجاء في بيان نشرته وسائل إعلام سعودية، أنه "بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم "أ / 90"، وبعد الإطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م / 10 "، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم "أ / 533" أمرنا بإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه".

كما جاء في نص البيان بأن يتم إبلاغ الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

كما أصدر الملك أمرا يقضي بتعين الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.

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امر ملكي:



تعيين د. أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة . — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 7, 2021

المصدر: وسائل إعلام سعودية