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الجزائر.. مصالح الأرصاد الجوية تصدر تنبيها باللون الأحمر لبعض ولايات البلاد

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الجزائر.. مصالح الأرصاد الجوية تصدر تنبيها باللون الأحمر لبعض ولايات البلاد
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية 6 ولايات ساحلية، من موجة حر قياسية قد تصل إلى 48 درجة.

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الجزائر.. ارتفاع حصلية ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية منهم 28 عسكريا

وأوضح التنبيه الذي جاء باللون الأحمر ومن المستوى الثالث، أن موجة الحر ستضرب المناطق الساحلية الشرقية، حيث ستشهد خلال الظهيرة درجات حرارة استثنائية محليا تصل ذروتها إلى 48 درجة مئوية تحت الظل.

والولايات الست المعنية هي: الطارف، سكيكدة، عنابة، جيجل، بجاية، وتيزي وزو.

ومن الممكن أن يساهم ارتفاع درجات الحرارة وأحوال الطقس التي تشهدها بعض ولايات الجزائر في زيادة نسبة الحرائق المنتشرة حاليا في غابات البلاد، حيث أفادت الحماية المدنية الجزائرية، مساء الثلاثاء،‏ بارتفاع ‎عدد حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية، من بينها ولاية تيزي وزو، التي شملها التنبيه الذي جاء باللون الأحمر.

وتواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية، مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، اليوم الأربعاء، إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد، خصوصا منطقة القبائل، حيث تسببت في وفاة العشرات.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية، هم 28 عسكريا و37 مدنيا، أغلبهم بولاية تيزي وزو.

المصدر: "مصالح الأرصاد الجوية" في الجزائر+RT

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