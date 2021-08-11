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الرئيس الجزائري يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الحرائق من العسكريين والمدنيين

الجزائر.. ارتفاع حصلية ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية منهم 28 عسكريا

أخبار العالم العربي

الجزائر.. ارتفاع حصلية ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية منهم 28 عسكريا
Reuters
الجزائر 10/08/2021
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تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، الأربعاء إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد خصوصا منطقة القبائل حيث تسببت في وفاة العشرات.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية، من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي وزو.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها أمس الثلاثاء، عن إرتفاع عدد ‎حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية إلى غاية الساعة السابعة مساء.

وتتمثل الولايات التي اندلعت فيها هذه الحرائق في كل من تيزي وزو 25 حريقا، الطارف 14، جيجل 12، بجاية 12، سكيكدة 09، بومرداس 04، المدية 03، البليدة 03، سطيف 03، عنابة والبويرة 02 حريقين، و حريق واحد في كل من قسنطينة، قالمة، تبسة، سوق اهراس، تيبازة.

توقيف أشخاص مشتبه بهم في افتعال حرائق

كشف والي ولاية المدية جهيد موس للاذاعة الجزائرية من المدية عن إلقاء القبض على ثلاثة اشخاص يشتبه في تورطهم في حرق غابة بلدية الحوضان دائرة تابلاط.

وتمكنت مصالح الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي حسب المصدر ذاته من توقيف أشخاص يشتبه أنهم من أشعلوا النار في الغابات هذا وتتواصل عملية التحقيقات للتأكد من الأمر، بحسب ماذكرته "echoroukonline".

من جهته  أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، عن حداد وطني لمدة 3 أيام، على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن.

المصدر: النهار أون لاين

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