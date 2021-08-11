مصر.. قوات الأمن تكشف تفاصيل فيديو مثير للجدل

كشفت أجهزة الأمن في مصر ملابسات مقطع الفيديو الذي أثار جدلا واسعا في البلاد، ويظهر خلاله تعدي مجموعة من الأشخاص على شخص باستخدام الشوم وإحداث إصابات بليغة له.

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وأوضحت قوات الأمن أنه بعد فحص مقطع الفيديو تم التوصل إلى شخصية المجنى عليه وتبين أنه (موظف) مصاب بنزيف بالمخ، وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (6 أشخاص – مقيمن بذات الناحية) تطورت إلى مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور بأحد الطرق بدائرة المركز، وفى وقت لاحق فوجئ بعودة الأشخاص المذكورين يستقلون سيارة قيادة أحدهم، وتعدوا جميعاً عليه بالضرب باستخدام "الشوم" وإحداث إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد (6) شوم، وكذا السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الشروق