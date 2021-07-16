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مصر.. موظف يعتدي بوحشية على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في دار للأيتام

مجتمع

مصر.. موظف يعتدي بوحشية على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في دار للأيتام
Reuters
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شهدت إحدى جمعيات الأيتام بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية المصرية اعتداء أحد الموظفين على طفل يتيم من ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء الجمعية، بطريقة وحشية في أحد الحمامات.

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وأسفر الاعتداء عن إصابة الطفل بجروح ونزيف من الفم والأنف.  

والتقطت كاميرات المراقبة وقائع الاعتداء الذي استمر دقيقيتن.

وأثناء محاولة موظف آخر تنظيف وجه الطفل من الدم، عاد من جديد الموظف الذي اعتدى عليه لاستكمال ضربه.

وأكدت مصادر أمنية أن الواقعة قيد التحقيق من قبل ضباط المباحث.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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