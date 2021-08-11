"حماس" تصدر بيانا تتضامن فيه مع الجزائر

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن تضامنها الخالص مع الجزائر في مواجهة موجة الحرائق التي تتعرض لها المناطق الجبلية بشرق الجزائر العاصمة.

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وقالت "حماس" في بيان صدر اليوم الأربعاء: "تبرق الحركة بتعازيها الحارة إلى أسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وخاصة من أبناء الجيش الجزائري وعناصر الدفاع المدني".

وأضاف البيان: "تتمنى الحركة أن تتجاوز الجزائر هذه المحنة في أسرع وقت، وهي قادرة على ذلك بقيادتها الحكيمة وشعبها العظيم".

واختتم البيان أن "الجزائر بلد المليون شهيد تستحق كل الدعم والمناصرة والإسناد من شعوبنا جميعها، وخاصة الشعب الفلسطيني الذي لم يعرف الجزائر إلا في خندقه، خندق النضال من أجل الحرية والاستقلال والعودة، وحفظ الله الجزائر قيادة وبرلمانا وحكومة وشعبا".

وأبرق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس الثلاثاء، معزيا الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون، بضحايا الحرائق التي اندلعت في عدة ولايات بشرق الجزائر.

وكان رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، قال أمس الثلاثاء، إن 42 شخصا، بينهم 25 عسكريا، لقوا حتفهم في حرائق غابات اندلعت بشرق الجزائر العاصمة.

المصدر: RT