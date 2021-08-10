الحكومة السورية الجديدة.. تغيير طفيف يجعل التشكيل أقرب إلى التعديل ومرشح سابق للرئاسة وزيرا

التشكيلة الحكومية التي جاء تشكيلها اليوم بمرسوم رئاسي كانت أقرب إلى التعديل الوزاري إذ لم يشمل التغيير سوى 3 وزارات (بينها وزارة الإعلام التي تعد سيادية) إضافة إلى وزيري دولة

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أبرز التعديلات كانت في تغيير وزير الإعلام، إضافة إلى دخول المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد الله سلوم عبد الله، مجددا إلى الحكومة بمنصب وزير دولة (سبق أن شغل منصب وزير دولة لشؤون مجلس الشعب، بين 2016، و2020)، قبل أن يترشح إلى انتخابات الرئاسة السورية).

معظم الوزراء احتفظوا بحقائبهم، بينما شمل التغيير وزراء:

ـ الإعلام إذ تم تعيين بطرس حلاق، وهو مدرس في كلية الإعلام في جامعة دمشق، بدلا من عماد سارة.

ـ التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وجاء وزير الاتصالات والتقانة السابق، عمرو سالم، محل طلال برازي.

ـ الشؤون الاجتماعية والعمل، وتم تكليف محمد سيف الدين، بدلا من سلوى عبد الله.

أما بخصوص وزراء الدولة فكان أبرز تغيير هو تعيين المرشح السابق لانتخابات الرئاسة عبد الله عبد الله في منصب وزير دولة.

ومن بين وزراء الدولة الثلاث، احتفظ الوزير فايز البرشة بمنصبه، بينما حل عبد الله عبد الله، وديالا بركات، مكان محمد سمير حداد، وملول الحسين.

المصدر: RT

أسامة يونس