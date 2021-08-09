شكوى أمام الداخلية الجزائرية: موتى يتحركون للإطاحة بأمين عام حزب

ذكرت صحيفة جزائرية أن الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" أبو الفضل بعجي، قدم شكوى ضد معارضيه في الحزب إلى وزارة الداخلية تفيد بأنهم استعانوا بأسماء موتى لتبرير تحركهم ضده.

وقالت صحيفة "الشروق" أن بعجي اشتكى معارضيه في اللجنة المركزية للحزب والذين ليس لديهم النصاب القانوني للمطالبة بعقد دورة طارئة للجنة، وقال إنهم استعانوا بأسماء "الموتى" من أجل تحقيق النصاب القانوني لتبرير تحركاتهم ضده.

وشكك بعجي في قائمة الموقعين على عريضة استدعاء اللجنة المركزية للحزب المقدمة لمصالح وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، وهو ما دفعه، حسب الصحيفة، إلى "التحرك والبحث في حقيقة الأسماء الموقعة، ليقدم بعدها اعتراضا لدى مصالح وزارة الداخلية مفاده أنه ضمن قائمة الموقعين على طلب الحصول على الرخصة أسماء لقيادات حزبية متوفاة".

وردا على ذلك نقلت الصحيفة عن نائب رئيس مجلس الأمة فؤاد سبوتة بأن "ما يتم تداوله بخصوص استغلال أسماء الموتى في ملف طلب الرخصة لا أساس له من الصحة"، وأوضح سبوتة أن "أعضاء اللجنة المركزية قدموا الخميس الماضي وثيقة لوزارة الداخلية تضم أسماء أعضاء اللجنة المركزية الموقعين على طلب الحصول على رخصة قانونية لعقد اجتماع طارئ للجنة المركزية لتصحيح مسار الحزب"

وأشار إلى أن "الوثيقة ضمت أيضا حلولا ومقترحات بخصوص إمكانية عقد اجتماع اللجنة المركزية في أقرب وقت ممكن".

ودعا بعجي إلى مناظرة تلفزيونية على الهواء مباشرة لمناقشة الأمر مع خصومه.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية