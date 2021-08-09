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الجزائر.. وفاة 3 أشخاص إثر حرائق غابات تيزي وزو

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الجزائر.. وفاة 3 أشخاص إثر حرائق غابات تيزي وزو
AFP FAROUK BATICHE /
قرى مدينة تيزي وزو الجزائرية
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لقي 3 أشخاص مصرعهم يوم الإثنين بسبب الحرائق الضخمة التي اندلعت في غابات ولاية تيزي وزو شمال الجزائر.

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وقالت صحيفة "النهار" إن شابا من بلدية عزازقة توفي بعد أن حاصرته النيران في حظيرة لتربية الدواجن، فيما توفي رجل آخر من قرية آيت بوهيني إثر نشوب حريق بغابة إيعكوران.

ولقيت شابة في العشرينات من العمر حتفها بسبب النيران المشتعلة ببلدية بني يني.

وأكد رجال الإطفاء تسجيل 25 بؤرة حريق، منها 10 حرائق كبيرة في عدة بلديات تدخلت وحدات لإخمادها.

المصدر: "النهار"

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