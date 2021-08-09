مصر.. محافظ البحر الأحمر ينفي تولي موظفين روس تأمين مطار الغردقة

نفى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ما تردد عن وجود إشراف روسي على تأمين مطاري الغردقة وشرم الشيخ، بالتزامن مع عودة السياحة الروسية للمنتجعات المصرية.

وقال عبد الله خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين: "أنفي هذا الموضوع قلبا وقالبا.. أتحمل مسؤولية كل كلمة أقولها، فما تردد هو كلام عار تماما عن الصحة".

وأضاف أن "إجراءات تأمين المطار ومحيطه وخارجه وجميع النطاقات تخضع بشكل كامل لمسؤولية الأمن المصري، لافتا إلى أن الجانب الروسي يحق له فحص الإجراءات من أجل الاطمئنان، ويرصد مدى ملاءمتها مع المعايير الأمينة السليمة".

وأشار المحافظ إلى أن "الجانب الآخر يحق له إبداء الرأي أو الاعتراض، وأن تتم مناقشة هذا الأمر عبر الجهات المعنية"، ووصف ذلك بالأمر الطبيعي، وأنه يحدث في كافة دول العالم.

المصدر: "الشروق"