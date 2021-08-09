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الشرطة الفلسطينية تضبط مئات القطع الأثرية في أحد المنازل

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الشرطة الفلسطينية تضبط مئات القطع الأثرية في أحد المنازل
القطع المضبوطة ـ (وكالة "وفا")
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أكثر من 900 قطعة أثرية ضبطتها الشرطة الفلسطينية في منزل أحد الأشخاص في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن شرطة نابلس تلقت معلومات حول حيازة شخص لمواد أثرية وجهاز كشف عن المعادن في منزله في المحافظة.

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وأضافت أن تفتيش المنزل أسفر عن ضبط 908 قطع مختلفة الأشكال والأحجام مع جهازي كشف عن المعادن، وأن فحص تلك القطع في مكتب وزارة السياحة والآثار أظهر أنها "أثرية وتعود لحقب زمنية متنوعة".

 

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية

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