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عضو لجنة التفاوض في درعا السورية: لا صحة للبيان المنسوب لعشائر حوران

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عضو لجنة التفاوض في درعا السورية: لا صحة للبيان المنسوب لعشائر حوران
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نفى عضو لجنة التفاوض والناطق باسم اللجنة المركزية في درعا عدنان المسالمة، صحة البيان الذي تم تداوله منسوبا لمجلس عشائر حوران، وقال إن من صاغه جهة غير معلومة و"لا حامل اجتماعيا له".

ووصف المسالمة في تصريح لـ RT البيان بأنه عبارة عن "كتابة على النت صاغها شخص مجهول" وأوضح أن مجلس عشائر حوران سبق أن أصدر بيانا مصورا أوضح فيه طلباته ورؤاه".

وحول توقعاته للجهة التي يمكن أن تكون خلف البيان المزعوم، قال المسالمة: "لا نريد أن نتهم أحدا، لكن هذا الأسلوب والفخ الموجود ضمنه، ليس من أدبياتنا أو فكرنا".

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وكان البيان الذي تداوله عدد من وسائل الإعلام إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، يرد فيه دعوة إلى "اللامركزية" وهو ما اعتبر دعوة للانفصال، وجاء البيان المكتوب بعد يومين على البيان المسجل بالصوت والصورة لعشائر حوران، وهو الذي يقول المسالمة إنه يمثل العشائر، وليس البيان المكتوب.

ويرد في بداية البيان المصور تأكيد العشائر على أنها "جزء لا يتجرأ من شعب سوريا".

 

المصدر: RT

أسامة يونس

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