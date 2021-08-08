سوريا.. مواقع التواصل تتناقل بيانا مجهولا نُسب لـ"عشائر حوران" في درعا يكشف نيات انفصالية

تناقلت وسائل إعلام محلية سورية أنباء عن بيان تم الادعاء أنه لـ"عشائر حوران" في منطقة درعا جنوب سوريا و"يتضمن نيات انفصالية".

وبحسب صحيفة "الوطن"، نشر نشطاء معارضون في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة بيان ادعوا أنه لـ"عشائر حوران" تبدو فيه النيات الانفصالية.

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وادعى البيان الذي لم يحمل أي توقيع، أن "من يحكم في العالم لا يدير وإنما يترك القضايا الإدارية للسكان وممثليهم المحليين"، وزعم مُصدروه أن "تجربتهم في درعا قبل عودة سيطرة الدولة على المحافظة أثبتت أن إدارتهم لمناطقهم قادت إلى تنمية وعدالة أفضل وأعم، وأدت إلى نتائج إيجابية".

وتحدث البيان عما سماه "الانتقال السلمي للسلطة في سوريا وفق القرارات الدولية وخاصة القرار 2254".

وجاء البيان السابق، بعدما نشرت يوم الخميس الماضي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية مقطع فيديو ظهر فيه تجمع لأشخاص في مسجد، ادعوا أنهم يمثلون عشائر حوران، وتلا أحدهم بيانا، بخصوص الأوضاع في درعا.

#بيان_عشائر_حوران يصلح لأن يكون دستوراً فقد لخص ضمير #الثورة_السورية و أعاد صياغة مبادئها و جوهرها معرياً كل أصحاب الأجندات و التابعين و المخربين و حثالة البشر الذين انزلقوا تحت علم الثورة و أفسدوا عدالتها.#درعا_تحت_القصف#جبل_الزاوية_تحت_القصف#السوريون_يطلبون_الحماية_الدوليةpic.twitter.com/qF0xJmwIlw — عباس صدران Abbas Sadran (@AbbasSadran) August 7, 2021

#بيان_عشائر_حوران يصلح لأن يكون دستوراً فقد لخص ضمير #الثورة_السورية و أعاد صياغة مبادئها و جوهرها معرياً كل أصحاب الأجندات و التابعين و المخربين و حثالة البشر الذين انزلقوا تحت علم الثورة و أفسدوا عدالتها.#درعا_تحت_القصف#جبل_الزاوية_تحت_القصف#السوريون_يطلبون_الحماية_الدوليةpic.twitter.com/qF0xJmwIlw — عباس صدران Abbas Sadran (@AbbasSadran) August 7, 2021

ميدانيا، ذكرت "الوطن"، إنه وعلى مدار اليومين الماضيين تواصل الهدوء الحذر في حي "درعا البلد" ومحيطه تخلله عدة خروقات للهدنة قام بها "الدواعش" الذين أفشلوا اتفاق المصالحة في الحي الذي تم التوصل إليه في 25 الشهر الماضي، وقد رد الجيش عليها وتمكن من وضع حد لها.

وتشير المعلومات إلى أنه كان من المفترض عقد جولة مفاوضات جديدة أمس السبت بين اللجنة الأمنية في المحافظة و"اللجان المركزية"، إلا أنها لم تعقد بسبب "مراوغة اللجان"، بحسب ما ذكرته الوطن.

وبالترافق، واصلت "التنظيمات الإرهابية"، بحسب، "الوطن" تصعيدها للأوضاع في الريف المحيط بالمدينة، حيث اعتدت على مواقع الجيش في الحي الشمالي الشرقي لمدينة نوى في ريف المحافظة الغربي، الأمر الذي رد عليه الجيش وحصلت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة.

كما أقدمت تلك التنظيمات على قطع الأوتوستراد الدولي "دمشق- عمان" من جهة بلدة الغارية الغربية وأضرموا النار بالإطارات.

المصدر: الوطن