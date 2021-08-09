 
مباشر

مباحثات قطرية لبنانية لتعزيز التعاون العسكري

أخبار العالم العربي

مباحثات قطرية لبنانية لتعزيز التعاون العسكري
الصورة من "تويتر"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0l3

بحث قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، في الدوحة، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وقال الجيش اللبناني في بيان إن الجانبين بحثا "شؤون تتعلق بالمؤسسة العسكرية اللبنانية، وتعزيز التعاون بين الجيشين، ودعم الجيش اللبناني".

كما ذكرت قيادة الجيش اللبناني أن العماد جوزيف عون التقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن الطيار غانم بن شاهين الغانم، وتمحور البحث حول التعاون بين الجيشين وسبل تعزيز دعم الجيش.

هذا ووصل قائد الجيش اللبناني يوم أمس الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية غير محددة المدة، للتباحث بشأن تعزيز التعاون بين البلدين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا