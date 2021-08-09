مباحثات قطرية لبنانية لتعزيز التعاون العسكري

بحث قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، في الدوحة، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وقال الجيش اللبناني في بيان إن الجانبين بحثا "شؤون تتعلق بالمؤسسة العسكرية اللبنانية، وتعزيز التعاون بين الجيشين، ودعم الجيش اللبناني".

قائد الجيش العماد جوزاف عون التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ خالد بن محمد العطية وتناول البحث شؤونا تتعلق بالمؤسسة العسكرية.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/lcY0okb3vk — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 9, 2021

كما ذكرت قيادة الجيش اللبناني أن العماد جوزيف عون التقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن الطيار غانم بن شاهين الغانم، وتمحور البحث حول التعاون بين الجيشين وسبل تعزيز دعم الجيش.

قائد الجيش العماد جوزاف عون التقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن الطيّار غانم بن شاهين الغانم، وتمحور البحث حول التعاون بين الجيشين وسبل تعزيز دعم الجيش.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/TlocZ4odEu — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 9, 2021

هذا ووصل قائد الجيش اللبناني يوم أمس الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية غير محددة المدة، للتباحث بشأن تعزيز التعاون بين البلدين.

المصدر: RT