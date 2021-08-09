شاهد.. المحكمة تواجه محمد حسان بفيديو عن سوريا والداعية يدلي باعترافات مثيرة

استمعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارىء في مصر إلى شهادة الشيح محمد إبراهيم حسان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة، والتي قدم خلالها اعترافات مثيرة.

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وقال حسان في المحكمة إن الجماعات التي أقامت صروحا كبيرة من المؤسسات الخيرية، لأغراض أخرى، واندس إليها أشخاص يقتلون ويستبيحون دماء الناس، يجب أن تكون هذه المراكز والمجمعات الدينية تحت بصر الجهات المختصة للدولة.

وتابع: "لأن هذا واجب الدولة للتصدي إلى الفكر المتطرف، وأن أي جماعة مهما كان مسماها ومهما تضفرت به من عبادة الإسلام تخرج عن كتاب الله وسنة رسوله وتستحل الدماء المحرمة للمسلمين وتستحل إخواننا وأبناءنا من أفراد الجيش والشرطة، فهى جماعة منحرفة عن كتاب الله وسنة رسوله، وكانت سببا في التنازع والخلاف".

وأشار إلى أن "تنظيم داعش هو تنظيم جديد منبثق من تنظيم القاعدة سواء في أفغانستان أو العراق، والذي أسسه أبو مصعب الزرقاني، فهو تنظيم وحشي سيء السمعة حسبما وصفه تنظيم القاعدة في العراق، وأصول هذا التنظيم هي امتداد علمي وعملي لفكر الخوارج الذين كفروا سيدنا علي ابن أبي طالب واستحلوا دمه وقتلوه، فهم يستحلون دم من يخالفهم، ومعالجة هذه الأفكار تحتاج إلى جهود عالمية وليس الأزهر فحسب، وأؤكد أيضا أن البداية الحقيقية تكون من البيوت والأسر".

وأشار: "كنت مؤيدا ومرشحا للإخوان المسلمين بعد أحداث يناير، ظنا مني أنهم من أكفأ الموجودين على الساحة السياسية، فجماعة الإخوان المسلمين في بدايتها دعوية ثم تحولت إلى البحث عن الحكم وتولت رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب، ومع ذلك لم توفق الجماعة في حكم مصر لأنها لم تستطع أن تنتقل من فكر الجماعة إلى فكر الدولة، ومن سياسة الجماعة ذات الطيف الواحد إلى سياسة الدولة متعدد الأطياف، الجماعات الإسلامية وجميع الجماعات كل منها له خط مختلف عن الأخرى، وقد تختلف وتتفق في بعض الجزئيات، وأنا أحكم بالخطأ والصواب على كل قول أو فعل خالف القرآن والسنة، وهذا خروج عن الصواب".

وواجهت المحكمة محمد حسان بفيديو له يقول فيه إن الجهاد واجب، ونفى أن تكون أفكاره وخطبه سبباً في تطرف الشباب، وما حدث عبارة عن سوء فهم الشباب استندوا في إباحة أفعالهم على ما كانوا يسمعونه من شيوخ ومنهم هو نفسه، وشدد على أن العيب في إساءة الفهم من السامعين.

وعرضت المحكمة أيضا فيديو لمحمد حسان في مؤتمر دعم سوريا في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، مخاطبا مرسي: "نناشدكم وإخوانكم حكام وملوك ورؤساء الدول الإسلامية أن تتحركوا قبل فوات الأوان، وأن تنصروا هؤلاء المظلومين.. لا تفتحوا أرض مصر الطاهرة للرافضة".

المصدر: الوطن