الداعية محمد حسان يدلي بشهادته في قضية "داعش إمبابة" ويبلغ المحكمة رأيه في "التنظيم"

كشف الداعية محمد حسان، في شهادته أمام محكمة الجنايات التي تنظر في قضية "داعش إمبابة"، رأيه في تنظيم "داعش".

وقال حسان خلال شهادته بجلسة اليوم الأحد، إن جماعة داعش "منبثقة من تنظيم القاعدة بالعراق، وهي جماعة وحشية مبنية على ذبح الأعناق والحرق بدون أي دليل من الكتاب والسنة"، مشيرا إلى أنه "يعتبرهم خوارج، وأن معالجة هذه الأفكار تحتاج لجهود جماعية".

وبدا على حسان التعب، حيث حضر رفقة شقيقه محمود حسان، وابنه، مستندا عليهما، وكان يبدو عليه معاناته من مشاكل صحية في المثانة استلزمت استعانته بقسطرة.

وحضر محمد حسان إلى مقر انعقاد محاكمة المتهمين في القضية للإدلاء بشهادته.

وتستكمل محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، محاكمة 12 متهما في بقضية "خلية داعش إمبابة" وتستمع لأقوال الداعية محمد حسان، كشاهد في القضية.

ويحاكم المتهمون في القضية باتهامات الانضمام وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه.

المصدر: الأهرام