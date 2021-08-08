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المغرب.. مقتل سبعينية على يد ابنها يثير ضجة في مدينة مكناس

أخبار العالم العربي

المغرب.. مقتل سبعينية على يد ابنها يثير ضجة في مدينة مكناس
Reuters Youssef Boudlal
الشرطة المغربية
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أثار اعتداء شخص في الأربعينات من عمره على والدته البالغة من العمر حوالي 70 سنة، خنقا حتى الموت، ضجة واسعة في مدينة مكناس في شمال المملكة المغربية.

وأكدت مصادر لصحيفة "هسبريس" أن "المشتبه في ارتكابه هذه الجريمة يعاني من اضطرابات نفسية حادة"، مشيرة إلى أنه "تعرض لوالدته الطاعنة في السن لاعتداء جسدي بخنقها بواسطة كبل بلاستيكي، ما أودى بحياتها على الفور".

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وأوضحت المصادر أن "المرتكب أمضى سنوات بإسبانيا ليعود إلى المغرب قبل مدة بعد أن اشتد عليه المرض"، مشيرة إلى أنه "كان يتناول أدوية ومهدئات تخص مرضه النفسي".

وتم نقل جثة الضحية إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس لإخضاعها للتشريح الطبي.

وتمكنت شرطة المدينة من توقيف الجاني بعد فترة قصيرة من ارتكابه جريمته.

المصدر: "هسبريس"

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