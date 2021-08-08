"حماس": صُدمنا بأحكام القضاء السعودي في حق فلسطينيين وأردنيين مقيمين بالمملكة

أعربت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، عن "صدمتها" بعد صدور أحكام من القضاء السعودي في حق "إخوة فلسطينيين وأردنيين" يقيمون في المملكة.

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وجاء في بيان للحركة "لقد صدمنا صباح اليوم الأحد بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من الإخوة (فلسطينيين وأردنيين)، المقيمين في المملكة، وحيث إن هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلا عن المحاكمة، فكل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها".

وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي نرحب فيه بأحكام البراءة التي صدرت بحق بعض الإخوة، فإننا نستهجن الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم، وندعو القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين".

وكانت وكالة "سند للأنباء" الفلسطينية أفادت في وقت سابق من اليوم بأن المحكمة الخاصة بقضايا الإرهاب في السعودية، أصدرت ظهر اليوم الأحد، أحكاما على معتقلين أردنيين وفلسطينيين في السعودية.

وبحسب "سند"، اعتقلت السلطات السعودية في فبراير 2019 أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، بينهم ممثل حركة "حماس" السابق لدى المملكة، محمد الخضري.

المصدر: RT + "سند للأنباء"